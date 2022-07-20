Перехід аргентинця в команду Жозе Моурінью для багатьох став несподіванкою. Дибалу чекали в більш статусному клубі. Схоже, й сам форвард готовий дати "вовкам" лише один шанс.

Дибала офіційно став гравцем Роми

Рома розсекретила деталі контракту з 28-річним футболістом. Згідно з документом, Пауло вже наступного літа зможе покинути Рим. У деяких випадках сума відступних буде доволі символічною, як для гравця такого рівня.

Якщо поглянути на цифри, то стане очевидно, що Рома найбільше боїться зазіхань ломбардійських клубів. Клаусула для Інтера становить 35,5 млн євро, а для Мілана – 31,2. Іншим представникам чемпіонату Італії доведеться заплатити за Дибалу лише 21 мільйон, а клубам з інших країн – 22 мільйони.

Дибала назвав вирішальний фактор, який переконав його обрати Рому

Не забула Рома й про свого одвічного ворога. Лаціо став єдиним клубом, який не матиме можливості активувати клаусулу. Очевидно, що це іміджевий крок. Не виключено, що саме через наявність цього пункту документ, який зазвичай засекречують, став публічним. Тіфозі Роми таке мало б сподобатися.