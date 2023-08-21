"Я також отримав кілька пропозицій із Саудівської Аравії. Однак я відхилив їх усі, тому що мені тут добре. Вболівальники Роми ставилися до мене унікальним чином. Під час відпустки я підтримував спілкування з Моурінью, і ми обидва хотіли зробити ще щось для цього клубу.

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Минулого сезону ми були близькими до досягнення важливої мети, але залишилися з гірко-солодким присмаком. Я почувався дуже комфортно з усіх точок зору. Крім того, наприкінці сезону ми матимемо дуже важливе змагання з національною збірною, і хороша гра тут допоможе мені бути присутнім, щоб виграти трофей, який я ще не виграв з Аргентиною", – цитує Дибалу RomaPress з посиланням на AS.

Нагадаємо, Пауло став гравцем Роми минулого літа, перебравшись у столицю Італії на правах вільного агента. Контракт аргентинця чинний до літа 2025 року. Турнір, про який говорить Дибала, – це Копа Амеріка 2024.

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