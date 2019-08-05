Дибала зацікавив ПСЖ

Лідер Ювентуса Пауло Дибала потрапив у поле зору чемпіона Франції.

Трансфер Дибали в Манчестер Юнайтед зірвався через небажання футболіста переїжджати в Англію та надто високі фінансові запити щодо зарплати, однак це не означає, що наступний сезон він проведе в Ювентусі, де йому немає місця в системі Мауріціо Саррі.

Новим претендентом на форварда став Парі Сен-Жермен, інформує Corriere dello Sport. У Парижі Пауло отримає більше ігрової практики.

Манчестер Юнайтед відмовився від трансферу Дибали – відомі причини

У минулому сезоні Дибала забив 10 голів і віддав 5 асистів у 42-х матчах за Ювентус у всіх турнірах. Контракт аргентинця з клубом розрахований до 2022-го року.