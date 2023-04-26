"В Аргентині існує велике суперництво між Мессі та Роналду. Одного разу ми летіли з Кріштіану на матч, я сидів в кінці літака, він трохи попереду.

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У якийсь момент він підійшов до мене, ми трохи поговорили про життя в цілому і я сказав йому: "У дитинстві я практично ненавидів тебе". Ми посміялися, у нас завжди були гарні відносини", – цитує Дибалу Goal з посиланням на DAZN.

Нагадаємо, португалець виступав за Юве протягом 2018-2021 років, награвши 134 поєдинки, аргентинець одягав футболку "б'янконері" з 2015 по 2022 роки (293 матчі).

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