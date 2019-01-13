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Дибала вважає, що нападники ПСЖ зможуть замінити Мессі та Роналду на вершині світового футболу

19:53 595 Читать на русском
Дибала вважає, що нападники ПСЖ зможуть замінити Мессі та Роналду на вершині світового футболу
Пауло Дибала та Кріштіану Роналду / соцмережі

Нападник Ювентуса Пауло Дибала повідомив, що головною метою туринського клубу в нинішньому сезоні є перемога в Лізі чемпіонів.

"Ліга чемпіонів – головна мета для нас в цьому сезоні. Ми зробимо все можливе, щоб виграти трофей. Атлетіко разом з Ліверпулем – найгірший варіант, який міг випасти під час жеребкування.

Ювентус зацікавлений у придбанні Мбаппе, – Tuttosport

Всі знають, наскільки важливий Роналду для нас, а також що він означає для наших суперників. Він віддає всі сили, як на тренуваннях, так і в іграх, подаючи хороший приклад молоді.

Я б сказав, що Ліонель Мессі і Роналду знаходяться на одному рівні. Що стосується майбутнього, то у Неймара і, перш за все, у Мбаппе є все, що потрібно, щоб замінити їх на вершині світового футболу", – цитує Дибалу Football Italia.

Мбаппе за чверть мільярда, Мессі позаду Дибали, Роналду в другому десятку – топ-100 найдорожчих у світі за версією CIES

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