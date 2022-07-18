Контракт Дибали з Ювентусом завершився. Форвард завдяки статусу вільного агента розраховував на спокусливу пропозицію, але так і не дочекався її. Ні Інтер, ні Мілан не змогли знайти грошей на зарплату.

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За інформацією Sky Sport Italia, 28-річний аргентинець вирішив перейти в Рому. "Вовки" підготували контракт на 3 сезони зі щорічною зарплатою 6 мільйонів євро включно з бонусами. Пауло вже вилетів до Португалії, де базується команда.

Зазначається, що ключовими стали не лише фінансові умови, а й особисте втручання Жозе Моурінью та власників клубу. У телефонних розмовах вони зуміли переконати Дибалу в перспективах свого проекту.

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