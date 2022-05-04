У Дибали влітку завершується контракт з Ювентусом. Клуб вже повідомив футболісту, що не буде продовжувати співпрацю, а Пауло активно шукає нове місце роботи. Аргентинець має варіанти в Англії та Іспанії, але вирішив залишитися в Серії А, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Дибала стане гравцем Інтера. Керівництво "нерадзуррі" веде активні переговори та близьке до отримання остаточної згоди від Пауло. Що цікаво, Дибала йде на меншу зарплату. В Інтері йому обіцяють 6 млн річних + бонуси, а в Ювентусі було 7 млн і футболіст вимагав 10 млн за новим контрактом.

Ювентус також працює над пошуком заміни Дибалі, який за 7 років у Ювентусі забив понад 100 голів. За інформацією Tuttosport, вибір туринців впав на Крістіана Пулішіча з Челсі.