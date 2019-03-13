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Дибала виклав переможне фото з роздягальні Ювентуса

00:41 11 Читать на русском
Дибала виклав переможне фото з роздягальні Ювентуса
Пауло Дибала / AFP

Туринський Ювентус за участі Пауло Дибали розгромною перемогою над мадридським Атлетіко (3:0) оформив вихід у чвертьфінал Ліги чемпіонів.

27’ Кріштіану Роналду
49’ Кріштіану Роналду
86’ Кріштіану Роналду
 

"Усі разом зараз", – написав форвард, виклавши світлину з одноклубниками в своєму твіттері.

Феноменальний Роналду хет-триком розбив Атлетіко в Турині та вивів Ювентус у чвертьфінал Ліги чемпіонів

Відзначимо, що туринський Ювентус розгромив мадридський Атлетіко на власному стадіоні в повторному матчі 1/8 фіналу ЛЧ. Три м'ячі в складі "Старої синьйори" провів Кріштіану Роналду. Пауло Дибала в цьому поєдинку з'явився з лави для запасних на 67-й хвилині.

Теги
Ліга чемпіонів Пауло Дибала Пауло Дибала Ювентус Ювентус Ювентус - Атлетіко
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