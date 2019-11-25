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Дибала відзначив скромність Мессі та Роналду

19:00 258 Читать на русском
Дибала відзначив скромність Мессі та Роналду
Пауло Дибала та Кріштіану Роналду / Фото Diario AS

Пауло Дибала одночасно захищає кольори Ювентуса з Кріштіану Роналду, а також збірної Аргентини разом з Ліонелем Мессі.

"За межами поля вони обоє дуже скромні. На полі – справжні монстри.

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Коли Роналду перейшов в Ювентус, друзі говорили мені: "З тобою за збірну грає найкращий, а тепер і за клуб". Вони вважали, що мені буде складно. Але вони не мають рації. Я можу вивчати їх кожен день. Хто ж не хоче мати можливість спостерігати за найкращими.

Роналду і Мессі на дві голови вище за інших. Не тільки на футбольному рівні, але і на психологічному. Забивати по 40 голів за сезон дуже важко, це божевільна гонка. В історії футболу ще не було таких гравців", – цитує Дибалу El Pais.

В поточному сезоні Серії А Пауло провів 11 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та двома асистами.

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Теги
Італія Ліонель Мессі Ліонель Мессі Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Пауло Дибала Пауло Дибала Ювентус Ювентус Аргентина Аргентина
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