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Дибала вчетверте здав позитивний тест на коронавірус – форвард Ювентуса хворіє більше місяця

29 квітня 09:31 626 Читать на русском
Дибала вчетверте здав позитивний тест на коронавірус – форвард Ювентуса хворіє більше місяця
Пауло Дибала / ФК Ювентус

Нападник "Старої синьйори" ніяк не може подолати небезпечну хворобу. У нього знову діагностували COVID-19.

Пауло Дибала все ще інфікований коронавірусом. Аргентинець вчетверте здав позитивний тест – таким чином, він вже більше місяця бореться з хворобою. Про це повідомляє AS з посиланням на Хосепа Педрерола – ведучого популярної програми El Chiringuito de Jugones.

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Цікаво, що жодних симптомів COVID-19 у Дибали не спостерігається. Аргентинець продовжить лікування вдома, де перебуває на самоізоляції.

Вперше 26-річний форвард здав позитивний тест 21 березня. Пізніше він оголосив про одужання, але згодом у Дибали знову діагностували хворобу. Також хворіла і дівчина нападника Ювентуса.

Нагадаємо, Дибала перебрався до Ювентуса у 2015 році з Палермо. В сезоні 2019/20 провів 34 матчі в усіх турнірах, у яких забив 13 м'ячів. Його контракт з туринським клубом розрахований до 30 червня 2022 року.

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Теги
Італія коронавірус Головне Ювентус Ювентус Пауло Дибала Пауло Дибала
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