Нападник Ювентуса Пауло Дибала пережив весь спектр емоцій у матчі проти Сампдорії.

Аргентинець встиг відкрити рахунок красивим ударом, але на 22-й хвилині був змушений покинути поле.

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Дибала на рівному місці підвернув ногу, намагаючись перехопити м'яч. Зірка Ювентуса сам пішов з поля, однак не зміг стримати сліз. Минулий сезон 27-річного нападника був зіпсований постійними пошкодженнями, однак у цьому він нарешті набрав хорошу форму.

Якщо травма Дибали виявиться серйозною, то він пропустить і матч 2-го туру ЛЧ проти Челсі, який відбудеться 29 вересня.

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