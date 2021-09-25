Туринський Ювентус готовий на серйозні фінансові поступки, щоб втримати у колективі форварда Пауло Дибалу.

Сторони просунулись у питанні продовження контракту, термін якого завершується влітку 2022-го, стверджує La Repubblica. У новій угоді буде прописана зарплатня в 10 мільйонів євро за сезон.

Ювентус та Дибала узгодили новий контракт – сторони запланували фінальну зустріч

Більше за Дибалу в Юве отримуватиме лише оборонець Маттейс Де Лігт, який після відходу Кріштіану Роналду став найбільш високооплачуваний гравцем (12 млн). Остаточно сторони всі деталі мають узгодити перед завтрашнім матчем із Сампдорією.

Пауло Дибала виступає за "Стару синьйору" з 2015 року. У нинішньому сезоні форвард провів 5 поєдинків, у яких відзначився двома голами та стількома ж асистами.

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