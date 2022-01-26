Контракт аргентинської зірки з клубом розрахований до кінця поточного сезону, а сідати за стіл перемовин щодо нової угоди сторони планують у лютому. Зараз за ситуацією пильно стежить Ліверпуль, інформує TMW.

Ювентус поставив ультиматум Дибалі

Команда Юргена Клоппа готова прихистити Пауло, якщо він буде зацікавлений у такому розвитку подій. Мерсисайдці, за інформацією італійської преси, вже контактували з Дибалою, щоб дізнатись його подальші наміри, та футболіст поки залишається в роздумах.

Нагадаємо, вінгер одягає футболку Юве з 2015 року. Поточного сезону 28-річний Пауло Дибала провів 23 матчі, відзначився 11 голами й 4 асистами.

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