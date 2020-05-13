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Дибала провів перше тренування після тривалої боротьби з коронавірусом

07:30 342 Читать на русском
Дибала провів перше тренування після тривалої боротьби з коронавірусом
Пауло Дибала / фото: Ювентус

Нападник туринського Ювентуса та збірної Аргентини Пауло Дибала відновив тренування.

12 травня Дибала розпочав індивідуальні заняття на тренувальній базі туринського клубу. Лише нещодавно аргентинець остаточно подолав Covid-19, яким хворів півтора місяця.

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Вперше 26-річний форвард здав позитивний тест 21 березня. Пізніше він оголосив про одужання, але згодом у Дибали знову діагностували хворобу. Загалом аргентинець тричі здавав позитивний тест. Також хворіла і дівчина нападника Ювентуса.

Нагадаємо, 4 травня в Італії дозволили індивідуальні тренування, а з 18 числа гравці зможуть займатися у складі груп. Орієнтовно на початку червня можуть дозволити відновлення сезону, але не виключено, що Серія А буде завершена достроково.

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07:00
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Теги
коронавірус Ювентус Ювентус Італія Пауло Дибала Пауло Дибала
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