Нападник Ювентуса та збірної Аргентини Пауло Дибала відсвяткував свій 28-й день народження у розташуванні національної команди.

Дибала відпочивав у своїй кімнаті, коли до нього в номер зайшли кілька партнерів по збірній Аргентини, аби привітати з днем народження.

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Не обійшлось і без "подарунку" – під час співу один з гравців засипав Пауло якоюсь білою сумішшю, при цьому видаючи гучний звук фанатською дудкою.

До слова, Дибала провів 11 матчів у поточному сезоні, у яких забив 6 голів та віддав 4 результативні передачі.

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