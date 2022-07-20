Рома оформила один з найгучніших внутрішніх трансферів Серії А в літнє міжсезоння.

Римляни на своєму офіційному сайті оголосили про підписання нападника Пауло Дибали. Аргентинець отримав контракт на 3 роки і футболку з номером 21.

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Нападник не зміг домовитися з Ювентусом та став вільним агентом. Головним претендентом на 28-річного Дибалу вважався Інтер, однак переговори з міланцями зайшли в глухий кут. Рома запропонувала 6 млн євро річної зарплати і виграла боротьбу за зірку. Жозе Моурінью особисто переконував Пауло приєднатися до його команди.

Додамо, що у минулому сезоні Дибала провів 39 матчів, оформиши 15 голів та 6 асистів.

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