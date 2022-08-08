Форвард Роми Пауло Дибала довів, що здатен творити магію на футбольному полі. Однак іноді трапляються несподіванки.

Аргентинець вперше грав перед уболівальниками Роми і намагався себе проявити. Виходило це не завжди. Уже на початку матчу проти Шахтаря Пауло не зумів належним чином виконати подачу з кутового.

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Проте потім Дибала показав себе у всій красі. Форвард красивим фінтом пошив у дурні Георгія Судакова і пробив по воротах. Анатолій Трубін виручив "гірників".

Нагадаємо, що Дибала зіграв уже два товариські матчі за команду Жозе Моурінью. Завдяки його асисту римляни обіграли Тоттенхем, а ось проти Шахтаря аргентинець не відзначався результативними діями.

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