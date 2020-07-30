Дибала назвав запоруку успіху Ювентуса у Серії А

"Зберігати концентрацію і амбітність буває важко, але кожна перемога – особлива. Думаю, це найважливіше. Я люблю перемагати, мої партнери – теж, як і сам клуб. Це і робить нас переможцями. Звичайно, допомагає, що на кожній позиції у нас грають найсильніші гравці у світі. Ми пишаємося собою, дев'ять чемпіонських титулів поспіль – це неймовірно, і ми вже думаємо про десятий.

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Тепер нам потрібно сконцентруватися на Лізі чемпіонів. Перший матч з Ліоном відбувся п'ять місяців тому, минуло багато часу з тих пір, але ми знаємо, чого можемо досягти. Буде дивно грати без уболівальників і по одному матчі в раунді, але поки потрібно здобути перемогу в Турині. Це все, що важливо на даний момент", – розповів Дибала для The Guardian.

Нагадаємо, у першій зустрічі 1/8 фіналу ЛЧ Юве на виїзді поступився Ліону (0:1), матч-відповідь запланований на 7 серпня.

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