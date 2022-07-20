"Дні, які передували підписанню цього контракту, були сповнені величезної кількості емоцій. Швидкість і рішучість, з якою Рома продемонструвала, як вони хочуть мене підписати, відіграли вирішальну роль.

Дибала офіційно став гравцем Роми

Я приєднуюсь до команди, яка перебуває на підйомі, до клубу, який продовжує закладати міцний фундамент для майбутнього, та до тренера Жозе Моурінью, працювати з яким буде великою честю.

"Як суперник я завжди захоплювався атмосферою, яку створюють уболівальники Роми. Тепер я не можу дочекатися можливості віддати їм честь у цій футболці", – цитує Дибалу офіційний сайт Роми.

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