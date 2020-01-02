Дибала назвав кумира дитинства – несподіваний вибір

Нападник Ювентуса та збірної Аргентини Пауло Дибала розповів, з кого брав приклад, коли розпочинав свій футбольний шлях.

"Рікельме був одним з моїх кумирів в дитинстві. Вдома я дивився багато футбол, мій батько був фанатом Бока Хуніорс, один з моїх братів підтримував Індепендьєнте, а інший – Рівер Плейт. Тому всі намагалися переманити мене вболівати за свою команду.

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Мені завжди подобався Рікельме тим, як він грав, рухався, а також за спокій на поле. Коли я був дитиною, завжди намагався наслідувати Рікельме. Правда в тому, що він був чудовий", – зазначив Дибала в коментарі Goal.

До слова, Дибала провів 22 матчів у поточному сезоні, відзначившись 9 голами та 5 асистами.

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