Наставник Ювентуса Андреа Пірло має неприємну причину для хвилювань після переможного матчу проти Сассуоло (3:1).

Вже у першому таймі були замінені форвард Пауло Дибала та півзахисник Вестон Маккені. Хавбек Федеріко К'єза теж зазнав неприємного ушкодження.

Ювентус – Сассуоло – 3:1 – відео голів та огляд матчу

На прес-конференції Андреа Пірло заявив, що в аргентинця травма внутрішньої бічної зв'язки коліна, а в американця – проблеми з попереком. Вже сьогодні, 11 січня, Пауло Дибала, сильно накульгуючи, прибув на медичне обстеження, де і визначиться вся серйозність його травми.

Нагадаємо, Ювентус у напруженому матчі здолав Сассуоло (3:1) та піднявся на 4 сходинку Серії А.

Ювентус у більшості здолав Сассуоло – підопічні Пірло ледь не втратили перемогу