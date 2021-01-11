Дибала, накульгуючи, прибув на медобстеження – він та ще двоє гравців Ювентуса травмувались у матчі з Сассуоло
Наставник Ювентуса Андреа Пірло має неприємну причину для хвилювань після переможного матчу проти Сассуоло (3:1).
Вже у першому таймі були замінені форвард Пауло Дибала та півзахисник Вестон Маккені. Хавбек Федеріко К'єза теж зазнав неприємного ушкодження.
Ювентус – Сассуоло – 3:1 – відео голів та огляд матчу
На прес-конференції Андреа Пірло заявив, що в аргентинця травма внутрішньої бічної зв'язки коліна, а в американця – проблеми з попереком. Вже сьогодні, 11 січня, Пауло Дибала, сильно накульгуючи, прибув на медичне обстеження, де і визначиться вся серйозність його травми.
Нагадаємо, Ювентус у напруженому матчі здолав Сассуоло (3:1) та піднявся на 4 сходинку Серії А.
Ювентус у більшості здолав Сассуоло – підопічні Пірло ледь не втратили перемогу