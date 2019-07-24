Дибала може покинути Ювентус – нападник зацікавив одразу двох європейських грандів

Нападник Ювентуса Пауло Дибала може продовжити кар'єру в Манчестер Юнайтед або ПСЖ.

Манчестер Юнайтед та ПСЖ можуть стати наступним клубом Пауло Дибали, передає Calciomercato.

Ювентус готовий підписати Неймара – ПСЖ може отримати двох гравців туринців та значну суму

Зазначається, що "червоні дияволи" очікують на вирішення питання щодо майбутнього Поля Погба та Ромелу Лукаку. Лише в разі переходу одного з цих гравців манкуніанці зроблять пропозицію щодо переходу аргентинця.

ПСЖ спробує придбати Дибалу лише у разі трансфера Неймара в інший клуб. Спортивний директор парижан Леонардо підтвердив зацікавленість у підписанні форварда Ювентуса.

"Стара синьйора" не проти продати Дибалу, який втратив місце в основі, але налаштована отримати 80 млн євро. Сам аргентинець, контракт якого чинний до 30 червня 2022 року, заявляв про бажання залишитись в Турині.

Пауло Дибала – аргентинський діамант, якому слід залишити Ювентус