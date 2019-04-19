Дибала хоче залишитись в Ювентусі

Світ — 16:42 405
-
Зінченко як частина реваншу Манчестер Сіті, Мессі за 3 кроки до ювілею: топ-матчі євровікенду
-
Динамо розтрощило Ворсклу в товариському матчі – Де Пена дебютував та забив красень-голТовариські матчі — 15:47 1338
-
Де Пена дебютував за Динамо ефектним голомУкраїна — 15:15 2267
-
Голкіпер, а тепер ді-джей: Юрій Мартищук дав перше інтерв’ю за 4 роки – про Карпати, бійку із Шуховцевим і нове життяІнтерв’ю — 14:00 2979
-
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Нідерланди скоротили відставання від України, Італія втратила всіх представниківЛіга чемпіонів — 12:05 1844