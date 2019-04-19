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Дибала хоче залишитись в Ювентусі

15:41 232 Читать на русском
Дибала хоче залишитись в Ювентусі
Пауло Дибала / ФК Ювентус

Півзахисник Ювентуса Пауло Дибала не планує покидати команду.

Пауло Дибала не має бажання залишати Ювентус, повідомляє La Gazzetta dello Sport. Щоправда, клуб готовий його продати, якщо надійде вигідна пропозиція.

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Раніше повідомлялось, що аргентинця бажають бачити у себе мадридський Реал та Ліверпуль.

Дибала перейшов до Юве влітку 2015 року з Палермо і вже встиг тричі виграти Серію А та Кубок Італії.

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