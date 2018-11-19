Дибала: Гравці збірної Аргентини хочуть, щоб Мессі повернувся у команду

Форвард збірної Аргентини Пауло Дибала роповів, що національній команді не вистачає Ліонеля Мессі, який призупинив виступи за збірну після завершення ЧС-2018.

"Ми всі хочемо, щоб Ліонель повернувся до лав збірної, адже він надзвичайно важливий для нашої команди.

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Проте остаточне рішення буде приймать тільки Ліонель і ніхто інший", – підсумував Дибала для Sky Italia.

До слова, Мессі – найкращий бомбардир в історії збірної Аргентини. У його активі 65 голів.

Нагадаємо, що після невдалого виступу аргентинців на чемпіонаті світу в Росії Мессі взяв паузу в міжнародній кар'єрі. Раніше повідомлялося, що Ліонель більше не зіграє за "альбіселесте" в цьому році.

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