Форвард Роми приїхав у розташування збірної з нескладною травмою. Проте він встиг її залікувати й таки потрапив до складу делегації збірної Аргентини, яка вирушила в Катар. У матчах проти Саудівської Аравії та Мексики так і не покинув лаву для запасних.

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"Якщо він не грає, то це лише тактичне рішення. Пауло в нормі, він допомагає команді з лави запасних. Очевидно, що він хотів би грати більше, але не факт, що цього не станеться у наступних матчах чемпіонату світу", – цитує Скалоні прес-служба збірної Аргентини.

Нагадаємо, сьогодні збірна Аргентина проведе вирішальний матч на груповому етапі ЧС-2022 проти Польщі. Після двох турів в активі команди Ліонеля Скалоні лише три очки, чого замало для виходу в плей-офф.

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