Рома впоралася з Фіорентиною у 18-му турі Серії А (2:0). Рахунок і огляд матчу на Стадіо Олімпіко читайте на "Футбол 24"

Рома, яка виграла лише один матч Серії А із останніх 5-ти і демонструвала дуже бліду гру, приймала Фіорентину. "Джалороссі" відставали від топ-4 на 6 очок, тому команді Жозе Моурінью потрібно було обігрувати підопічних Італьяно, щоб залишатися в боротьбі за путівку в ЛЧ.

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"Вовки" з перших хвилин захопили ініціативу, але запам'яталися лише кількома стандартами, які не несли жодної гостроти. Та й "фіалки" у першу чверть матчу нічого поблизу воріт Патрісіу не створили, хоча ближче до середини тайму й перевели гру на половину поля римлян. Найгострішим епізодом перших 20-ти хвилин, напевне, став удар Амрабата, який приклався з-за меж штрафного, однак Патрісіу не дрімав.

На 24-й хвилині Фіорентина залишилася вдесятьох. Додо, який вже мав жовту картку, грубо зіграв проти Залевскі та достроково пішов з поля. Червона для колишнього захисника Шахтаря.

Підопічні Моурінью скористалися чисельною перевагою незадовго до перерви. Абрахам грудьми скинув Дибалі на лінію штрафного, а чемпіон світу ефектним ударом з льоту прошив Терраччано. Кіпер міг зіграти і краще, але не зумів відбити м'яч. На цьому перший тайм завершився.

По перерві "фіалки" ледь не привезли собі другий м'яч, проте Абрахам не зміг переграти Терраччано після грубої помилки суперників. Якщо з голами у Таммі сьогодні не пішло, то з асистами був повний порядок. На 82-й хвилині Крістанте запустив англійця правим флангом,той покотив на Дибалу, який оформив дубль. На останніх хвилинах герої матчу пішли з поля, а нападник Ола Сольбаккен дебютував за нову команду. Фіорентина вже в компенсований час могла забити гол престижу – врятував Патрісіу.

2:0 – Рома знову нічого надзичайного не продемонструвала, проте дует Абрахама і Дибали приніс команді три очки в більшості. Підопічні Моурінью набрали 34 бали і відстають від Інтера з Ювентусом на 3 пункти. Фіорентина йде 10-ю, маючи 23 очки.