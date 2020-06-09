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Дибала: Було б приємно пограти у Барселоні

10:00 399 Читать на русском
Дибала: Було б приємно пограти у Барселоні
Пауло Дибала / Фото Instagram

Нападник Ювентуса Пауло Дибала поділився думками щодо своєї майбутньої кар'єри.

"Продовження контракту з Юве? Поки нічого сказати на цю тему. У мене залишилося 1,5 року, це небагато, і я розумію, що через коронавірус у клубу є проблеми. Подивимось що вийде. Я щасливий тут, у мене хороші стосунки з людьми, президентом. У певний момент, я думаю, ми сядемо і поговоримо.

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Барселона? Правда в тому, що це великий клуб світового рівня, а з Мессі він ще більш великий. Було б приємно грати там, але Ювентус – це теж неймовірний клуб з багатою історією, де грають великі футболісти", – цитує Дибалу CNN.

У нинішньому сезоні Серії А 26-річний аргентинець провів 24 матчі, в яких відзначився 7-ма голами та 8-ма асистами.

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Італія Барселона Барселона Трансфери Барселони Трансфери Ювентуса Пауло Дибала Пауло Дибала Ювентус Ювентус
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