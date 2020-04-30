Дибала більше місяця хворіє на коронавірус – чому його випадок не особливий

Нападник туринського Ювентуса та збірної Аргентини Пауло Дибала досі продовжує боротьбу з коронавірусом.

Вперше 26-річний форвард здав позитивний тест 21 березня. Пізніше він оголосив про одужання, але згодом у Дибали знову діагностували хворобу. Також хворіла і дівчина нападника Ювентуса.

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Нещодавно Дибала вчетверте здав позитивний тест – таким чином, він вже більше місяця бореться з хворобою. Однак очільник відділу інфекційних захворювань у туринській лікарні "Амедео-ді-Савоя" Джованні Ді Перрі не вважає цей випадок особливим.

"Це нормально. Діапазон часу для лікування варіюється від 8 до 37 днів, в середньому – 20. Але є також пацієнти, які чекають понад два місяці, щоб отримати негативний результат. Тому Дибала – це не дивне явище. Таке відбувається частіше, ніж ви думаєте. Близько 20% інфікованих, у яких все в порядку, все ще перебувають в позитивному стані. Іноді ми не можемо виписати їх із лікарні, тому що у них вдома немає належних умов для карантину", – цитує Ді Перрі tuttosport.

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