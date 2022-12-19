"Я думаю про Кордову, про все. Виходити на заміну в такому матчі було нелегко, але я дуже добре тримав себе у руках. Такого відчуття, як зараз, у нас більше ніколи не буде.

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Дякую всім аргентинцям за все, що вони зробили протягом останнього місяця, підтримка була безпрецедентною. Ми сказали, що не підведемо їх – і не підвели", – цитує Дибалу Асоціація футболу Аргентини.

Нагадаємо, 29-річний форвард Роми родом із міста Лагуна-Ларга, провінція Кордова. На чемпіонаті світу він зіграв у двох матчах: у півфіналі проти Хорватії та у фіналі проти Франції (в обох випадках він виходив на заміну).

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