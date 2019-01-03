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Діавара хоче покинути Наполі – клуб може заробити 40 мільйонів євро

00:45 54 Читать на русском
Діавара хоче покинути Наполі – клуб може заробити 40 мільйонів євро
Амаду Діавара / Фото: ФК Наполі

Молодий хавбек Наполі Амаду Діавара незадоволений малою кількістю ігрового часу.

Півзахисник Наполі Амаду Діавара може покинути клуб в зимове трансферне вікно, повідомляє Football Italia.

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21-річного футболіста не влаштовує ігровий час, проведений на полі, і він хоче змінити клуб. Наполі готовий відпустити гравця в січні, але не менше ніж за 40 мільйонів євро.

Талановитим хавбеком цікавляться Фіорентина, Мілан і кілька клубів АПЛ. Але для італійських клубів це занадто висока ціна, тому у гвінейця залишаються варіанти тільки в чемпіонаті Англії.

У поточному сезоні Серії А Діавара виходив на поле в 10 матчах і не зумів відзначитися результативними діями.

Теги
Наполі Наполі Італія Трансфери Амаду Діавара Амаду Діавара
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