Діас та ще одна зірка Ліверпуля підуть з команди – вони не потрапили у заявку на передсезонний матч
Ліверпуль не включив у заявку на товариський матч з Міланом Дарвіна Нуньєса та Луїса Діаса.
Арне Слот визначився з майбутнім Луїса Діаса та Дарвіна Нуньєса в команді. Обидва гравці не потрапили у заявку на спаринг проти Мілана, адже готуються до трансферу, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
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Нуньєсу не знайшлося місця в команді після переходу Уго Екітіке з Айнтрахта. Крім цього "червоні" цікавляться Александром Ісаком з Ньюкасла, що змушує уругвайця шукати іншу команду.
Луїс Діас вже давно веде перемовини з Баварією й очікує на зелене світло від Ліверпуля, щоб завершити свій перехід.
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