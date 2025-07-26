Ліверпуль не включив у заявку на товариський матч з Міланом Дарвіна Нуньєса та Луїса Діаса.

Арне Слот визначився з майбутнім Луїса Діаса та Дарвіна Нуньєса в команді. Обидва гравці не потрапили у заявку на спаринг проти Мілана, адже готуються до трансферу, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

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Нуньєсу не знайшлося місця в команді після переходу Уго Екітіке з Айнтрахта. Крім цього "червоні" цікавляться Александром Ісаком з Ньюкасла, що змушує уругвайця шукати іншу команду.

Луїс Діас вже давно веде перемовини з Баварією й очікує на зелене світло від Ліверпуля, щоб завершити свій перехід.

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