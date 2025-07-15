Як повідомляє The Athletic, Баварія надіслала офіційну пропозицію Ліверпулю щодо трансферу 28-річного колумбійця, однак мерсисайдці її одразу відхилили.

Баварія зробила пропозицію Ліверпулю щодо Діаса – мюнхенці вже мають "так" на перехід від гравця

Баварці оцінили Діаса у 67,5 мільйона євро, але Ліверпуль не готовий розлучатися з одним зі своїх ключових гравців за таку суму. У клубі вважають, що футболіст коштує понад 100 мільйонів євро, зважаючи на його внесок у перемогу в АПЛ у сезоні 2024/25 під керівництвом Арне Слота – 13 голів та загалом 41 забитий м'яч у 148 матчах з моменту переходу з Порту у 2022-му.

Попри позицію клубу, сам Діас налаштований на відхід – його контракт наближається до завершення, залишилось лише 24 місяці. Ситуацію ускладнює інтерес не лише з боку Баварії, а й Барселони. Transfermarkt оцінює Діаса в 70 мільйонів євро.

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