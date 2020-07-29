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Діас дав перший коментар після позитивного тесту на коронавірус – форварда Реала ізолювався вдома

21:36 - Читать на русском
Діас дав перший коментар після позитивного тесту на коронавірус – форварда Реала ізолювався вдома
Маріано Діас/ Фото ФК Реал

Нападник королівського клубу Маріано Діас продовжує боротьбу з COVID-19.

"Я дуже ціную ваші повідомлення та підтримку. Я дуже вдячний Богу, що я і моя сім'я в порядку.

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Зараз я перебуваю вдома на карантині, але сподіваюся незабаром повернутися в нормальний стан і приєднатися до партнерів по команді", – наводить слова Діаса Marca.

У нинішньому сезоні чемпіонату Іспанії Маріано провів 5 матчів, в яких відзначився одним голом. Варто відзначити, вже 7 серпня Реал повинен провести матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія коронавірус Маріано Маріано Діас
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