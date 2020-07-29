Діас дав перший коментар після позитивного тесту на коронавірус – форварда Реала ізолювався вдома

"Я дуже ціную ваші повідомлення та підтримку. Я дуже вдячний Богу, що я і моя сім'я в порядку.

Реал повідомив про стан гравця, у якого виявили коронавірус

Зараз я перебуваю вдома на карантині, але сподіваюся незабаром повернутися в нормальний стан і приєднатися до партнерів по команді", – наводить слова Діаса Marca.

У нинішньому сезоні чемпіонату Іспанії Маріано провів 5 матчів, в яких відзначився одним голом. Варто відзначити, вже 7 серпня Реал повинен провести матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

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