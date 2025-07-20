Луїс Діас наближається до переходу з Ліверпуля в Баварію за 75 млн євро.

Вінгер Ліверпуля Луїс Діас погодився перейти в Баварію. Як інформує інсайдер Ніколо Скіра, мюнхенський клуб досяг принципової домовленості з колумбійцем щодо контракту до 2030 року.

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Діас грає за Ліверпуль з січня 2022 року після переходу з Порту за 54 млн євро. Його контракт з "червоними" розрахований до 30 червня 2027 року, а портал Transfermarkt оцінює його в 70 млн євро. У минулому сезоні Луїс відзначився 17 голами і 5 асистами в 50 матчах за клуб.

Раніше повідомлялося, що переговори між Ліверпулем і Баварією зайшли в глухий кут. У Баварії зараз є гостра потреба у флангових гравцях після відходу Лероя Сане і Матіса Теля.

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