Тренер молодіжної команди киян Ігор Костюк розповів про підготовку до весняної частини сезону та матчу Юнацької ліги УЄФА проти Депортіво.

"21 січня вилітаємо до Туреччини, де за 2 дні проведемо перший контрольний матч. Серед потенційних суперників – турецькі команди, молодіжна збірна Ірану. Інші спаринг-партнери ще підшуковуються.

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Що стосується підготовки безпосередньо до матчу з Депортіво, то до Іспанії ми вирушимо вранці 6 лютого. Наступні два дні проводитимемо по одному тренуванню, а заночувавши після гри, 10 лютого повернемося назад.

Володимир Бражко й Антон Боль не зможуть зіграти проти Депортіво, і Мірча Луческу висловив бажання, щоб вони поїхали на збір із першою командою. Костянтин Вівчаренко проведе перший збір з основою, далі попередньо планується, що перед грою Юнацької ліги УЄФА він приєднається до нас. Самба Діалло їде на збори з командою U-19, він працюватиме з нами та готуватиметься до гри проти Депортіво.

Зараз із нами тренуються кілька гравців з академії, перед виїздом на збори вирішимо, кого братимемо з собою. Загалом, позиції у нас взаємозамінні, тому кадрові питання вирішуватимемо в процесі роботи", – цитує Костюка офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, головна команда Динамо вирушить на підготовчий збір до Іспанії, який триватиме 10 днів, вже завтра, 17 січня. Там підопічні Луческу проведуть 4 спаринги.

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