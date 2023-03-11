КАН U-20, фінал

Сенегал U-20 – Гамбія U-20 – 2:0

Голи: Файє, 6, Камара, 56

Вирішальний поєдинок для команди, капітаном якої є Самба Діалло, вийшов не дуже складним. Голкіпер Гамбії зробив усе можливе, щоб трофей дістався Сенегалу. Дамфа двічі погано зіграв на виході, що призвело до двох голів на початку кожного з таймів.

Динамо загубило, а Шахтар – знайшов

Цього вистачило. Діалло повернеться в Динамо у статусі чемпіона Африки U-20. До слова, усі індивідуальні нагороди дісталися партнерам Самби. Найкращим гравцем турніру став Ламін Камара, бомбардирські перегони виграв Пап Діоп, а володарем "золотої рукавички" став Лендінг Баджі. До слова, Діалло на КАН U-20 забив один гол – у надскладному чвертьфіналі проти Беніна (1:0).