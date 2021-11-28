Вінгер Динамо U-19 Самба Діалло продовжує вражати своєю грою в молодіжному чемпіонаті України. Цього разу від сенегальця постраждав Минай.

Діалло подвоїв перевагу Динамо у матчі проти Миная в матчі чемпіонату U-19 та зробив це у шедевральному стилі.

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Після передачі Назарія Волошина до штрафного Горбач п'яткою підбив м'яч, а сенегалець одразу пробив через себе у дальній кут, зробивши рахунок 0:2.

В підсумку, "біло-сині" розбили суперника з рахунком 0:5, а Діалло також записав до свого активу 2 результативні передачі.

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