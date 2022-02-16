"Ми переглянули взаємодію хлопців, які не були залучені до гри з Депортіво – Боль, Бражко, Волошин. Приємно їх було бачити знову, у гарному настрої, вони якісно провели гру.

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Вони в Туреччині працюватимуть з першою командою і вже перед спарингами вирішуватимемо з тренерським штабом Мірчі Луческу, хто і скільки гратиме за молодіжну команду у спарингах.

Діалло? Поки що він перебуватиме у розташуванні нашої команди", – сказав Костюк для Meta-ratings.

Нагадаємо, 19-річний Самба Діалло став справжнім відкриттям Юнацької ліги УЄФА, забивши 5 м'ячів у 7-ми матчах.

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