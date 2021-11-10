"Я тренувався з основою тричі. Відчув, що в Динамо сильні та хороші футболісти.

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Але також у мене було відчуття, що я можу грати на їхньому рівні. Якщо я буду працювати багато, то гратиму там. Чесно кажучи, різниця велика, основа набагато сильніша за команду U-19. Але я думаю, що готовий грати в першій команді", – розповів сенегалець в інтерв'ю Sport Arena.

До слова, в нинішньому сезоні Самба Діалло провів 11 матчів у чемпіонаті юнацьких команд УПЛ, у яких забив 8 м'ячів. Натомість у Юнацькій лізі УЄФА в його активі 5 голів в чотирьох поєдинках.

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