Діалло оцінив готовність до основи Динамо
Юний вінгер київського Динамо Самба Діалло поділився думками щодо потенційного переходу з команди U-19 до основної обойми чемпіона України.
"Я тренувався з основою тричі. Відчув, що в Динамо сильні та хороші футболісти.
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Але також у мене було відчуття, що я можу грати на їхньому рівні. Якщо я буду працювати багато, то гратиму там. Чесно кажучи, різниця велика, основа набагато сильніша за команду U-19. Але я думаю, що готовий грати в першій команді", – розповів сенегалець в інтерв'ю Sport Arena.
До слова, в нинішньому сезоні Самба Діалло провів 11 матчів у чемпіонаті юнацьких команд УПЛ, у яких забив 8 м'ячів. Натомість у Юнацькій лізі УЄФА в його активі 5 голів в чотирьох поєдинках.
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