Діакате: У Динамо мене називали "Нігер"

Екс-захисник Динамо Пап Діакате пригадав атмосферу всередині команди.

"До свого першого візиту в Україну я про країну зовсім нічого не знав. Але коли я приїхав до Києва, то побачив дуже миле місто. Проживши в столиці деякий час, він мені ще більше сподобався. Дійсно з теплом і любов'ю згадую свій період в цій країні. Мені дійсно сподобалося весь час, проведений в Україні.

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"Чорний", "Нігер". Так мене "підкалували" хлопці в команді. Расизму в клубі не було. Вони просто дали таке жартівливе прізвисько, але я у відповідь теж любив їм щось відповідати. Найчастіше називав їх просто: "Свинина".

Алієв та Мілевський були дійсно дуже сильними і хорошими футболістами, що не один раз доводили на поле. Також вони дуже хороші хлопці в робочому плані, в спілкуванні. З ними завжди було весело і приємно працювати. Що стосується їх способу життя, то це особиста справа кожного. На мій погляд, якщо ти професіонал, то твоє особисте життя повинна бути прихована від сторонніх", – цитує Діакате FootBoom.

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