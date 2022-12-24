Вінгер "альбіселесте" Анхель Ді Марія все ж продовжить радувати аргентинців виступами за національну команду.

Футболіст перед чемпіонатом світу планував, що ці змагання будуть для нього останніми на міжнародному рівні. Тепер рішення змінилось, інформує журналіст Гастон Едул.

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Це зумовлено бажанням пограти у статусі чемпіона світу за Аргентину. Точно невідомо, скільки ще часу Ді Марія виступатиме у футболці "альбіселесте". 14 лютого йому виповниться 35 років.

Анхель награв за збірну 129 поєдинків, а на ЧС-2022 взяв участь у п'яти матчах, оформивши гол+пас у переможному фіналі з Францією. Також в активі гравця Ювентуса є перемоги у Кубку Америки, Фіналіссімі та на Олімпіаді.

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