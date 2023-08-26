Ді Марія зізнався, як обрав Бенфіку замість трансферу в Саудівську Аравію
Зірка Бенфіки Анхель Ді Марія розповів, як ухвалив рішення приєднатись саме до "орлів".
"Я отримав багато дзвінків з Саудівської Аравії. Мені пропонували неймовірні суми, але я обирав серцем, тому вирішив повернутися в Бенфіку.
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Я вдячний клубу та нашим уболівальникам, бо це щось неймовірне – зустрічати нових гравців у такий спосіб. Отримати такий прийом було дуже приємно. Я покинув клуб через парадні двері і повернувся так само. До мене ставляться дуже добре", – наводить слова Ді Марії D Sports Radio.
Нагадаємо, Анхель виступав за Бенфіку з 2007 по 2010 роки, після чого пограв за Реал, Манчестер Юнайтед, ПСЖ та Ювентус.
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