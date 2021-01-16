ПСЖ може підписати хавбека клубу з Бергамо. Анхель Ді Марія порекомендував спортивному директору Леонардо звернути увагу на Гомеса, повідомляє le10sport.

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Парижани нібито готові придбати гравця у разі такої можливості. Щоправда, столичний гранд матиме серйозних конкурентів – Ювентус, Мілан, Інтер, Рома, Фіорентина тощо.

Нагадаємо, Гомес нібито влаштував заколот проти Гасперіні у перерві матчу Ліги чемпіонів проти Мітьюлланда. Тренер не пробачив такого ставлення, тому хавбек навіть не потрапляє до заявки команди більше місяця.

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