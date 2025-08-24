Росаріо Сентраль переграв Ньюеллс Олд Бойз (1:0) у шостому турі чемпіонату Аргентини. Результат та огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Аргентина, 6-й тур

Росаріо Сентраль – Ньюеллс Олд Бойз – 1:0

Гол: Ді Марія, 82

Росаріо переміг Ньюеллс Олд Бойз у дербі завдяки голу Ді Марії. Півзахисник, який встиг пограти за Реал і ПСЖ, класним ударом зі штрафного переправив м'яч у сітку. Варто зауважити, що з моменту переходу в липні Анхель взяв участь у шести матчах, забивши три голи.

До слова, Ньюеллс Олд Бойз перша команда, за яку виступав Мессі.