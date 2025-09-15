Вінгер Росаріо Сентраль Анхель Ді Марія приніс своїй команді нічию в матчі з Бока Хуніорс в рамках 8-го туру Клаусури (1:1).

Анхель Ді Марія оформив "сухий лист", він же "олімпійський гол" – аргентинський вінгер забив у ворота Бока Хуніорс прямим ударом зі штрафного. Цьому взяттю воріт можуть позаздрити самі Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду, які за свої яскраві кар'єри так і не змогли відзначитися подібним чином.

Ді Марія скористався помилкою Леандро Брея – воротар Боки очікував навісу. Але екс-одноклубник Трубіна по Бенфіці закрутив м'яч під дальню штангу.

Для Анхеля такий гол став вже другим у кар'єрі. Вперше він оформив "сухий лист" у Лізі чемпіонів сезону 2023/24 у ворота Зальцбурга.