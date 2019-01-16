Ді Марія: Волів би не витрачати свої найкращі роки на гру за Манчестер Юнайтед

Півзахисник ПСЖ Анхель Ді Марія відверто розповів про свої виступи за Манчестер Юнайтед напередодні очної зустрічі у Лізі чемпіонів.

"До Манчестера у нас є ще кілька матчів. Команда змінилася з приходом нового тренера і не програє. Але нам потрібно думати про себе і тільки про себе. Якщо ми все зробимо правильно, все буде добре.

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Я провів в МЮ лише рік, і це був ненайкращий період в моїй кар'єрі. Я б вважав за краще не витрачати найкращі роки на це. У нас були труднощі з тренером Луї ван Галом.

Але, слава богу, я зміг перейти в ПСЖ і знову показати себе", – цитує Ді Марію France Bleu.

За МЮ Анхель виступав у 2014-2015 роках, зігравши 27 матчів.

Перша зустріч між цими командами в рамках 1/8 фіналу ЛЧ відбудеться 12 лютого, початок о 22:00.

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