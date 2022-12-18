У фіналі ЧС-2022 Анхель Ді Марія на 36-й хвилині забив другий гол у ворота збірної Франції, оформивши, таким чином, унікальний рекорд в історії збірних.

Мессі встановив унікальне досягнення Мундіалів, забивши на груповому етапі та у всіх матчах плей-офф ЧС-2022

За інформацією Gracenote Live, 34-річний хавбек став першим гравцем, якому вдалось забити у фіналі чемпіонату світу, Олімпійських ігор та Кубка Америки. До слова, перший гол Аргентини – також на совісті гравця Ювентуса: саме він заробив пенальті, який реалізував Ліонель Мессі.

Нагадаємо, у 2008 році гол Ді Марії приніс збірній Аргентини золото ОІ-2008 у Пекіні, а у 2021-му півзахисник забив переможний гол у фіналі Кубка Америки проти Бразилії (1:0).

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