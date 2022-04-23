Велика кількість топ-клубів прагне підписати 34-річного аргентинця, який влітку стане вільним агентом, інформує TyC Sport.

ПСЖ хоче позбутися друзів Мессі

До Ювентуса додалися Барселона, Атлетіко і Бенфіка. Іспанських грандів не бентежить навіть минуле Ді Марії у таборі мадридського Реала. Натомість Бенфіка хоче безкоштовно повернути хавбека, який починав свій європейський шлях саме у Лісабоні. Сам Анхель планує ще кілька років побігати у провідному чемпіонаті, а завершити кар'єру в рідному Росаріо Сентраль.

Додамо, що у поточному сезоні ветеран провів 26 матчів, оформивши 3 голи та 7 асистів.

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