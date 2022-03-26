"Я просто хочу сказати вам спасибі за величезну любов. Я завжди мріяв про все, що я пережив у цю прекрасну ніч. Мабуть, це був мій останній матч у цій футболці вдома, в Аргентині.

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Сказати, що це була чудова ніч – нічого не сказати. Дякую, дякую і тисячу разів дякую. Тепер хочу привітати всю команду з прерасним матчем. Ідеальний варіант для всіх, щоб продовжувати рости та мріяти разом. Вперед, Аргентино!!!" – написав Ді Марія в Instagram.

Додамо, що в активі 34-річного хавбека 120 матчів та 23 голи за збірну Аргентини. Вочевидь, Анхель натякає, що відіграє ЧС-2022 у Катарі і попрощається з національною командою.

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