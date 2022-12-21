За два дні до вирішального матчу ЧС-2022 проти збірної Франції аргентинець у спілкуванні зі своєю дружиною Хорхеліною Кардосо дуже чітко описав те, що насправді сталося. Докази надала Хорхеліна, публікувавши скріни листування з чоловіком у WhatsApp.

"Я стану чемпіоном світу, кохана. Це передвизначене. І я заб'ю гол, як на Маракані та Вемблі", – написав Анхель, пригадавши, що забивав у фіналі Копа Амеріка та у Фіналіссімі.

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Дівчина навіть не знала, що на це відповісти: "Це повідомлення змушує моє серце завмирати .... Я не знаю, що тобі сказати".

"Тобі не потрібно нічого говорити. Ідіть і насолоджуйтесь завтрашнім днем, тому що ми станемо чемпіонами світу. Тому що 26 із нас, які перебувають тут, і сім'я кожного з нас заслуговують на це", – ще одне повідомлення від Ді Марії.

Зрештою, прогноз футболіста цілковито справдився. Аргентина обіграла Францію в серії післяматчевих пенальті, втретє у своїй історії вигравши чемпіонат світу. Анхель Ді Марія став автором одного із голів у основний час, а також заробив пенальті, з якого Лео Мессі відкрив рахунок.

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